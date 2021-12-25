Импорт природного газа в Турцию в октябре текущего года вырос на 15,2% – до 4 млрд 657 млн кубометров. Об этом сообщает Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, передает Anadolu.

За отчетный период импорт природного газа в Турцию посредством трубопроводов сократился на 6,9%, тогда как поставки посредством СПГ-танкеров выросли на 105,5%.

В октябре наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России - 1 млрд 865 млн кубометров. Далее следуют США – 888 млн кубометров и Азербайджан – 762 млн кубометров.

За этот период импорт из России и Азербайджана сократился на 8,8% и 30,9% соответственно, а объем газа, поставленного из США, вырос на 748%.