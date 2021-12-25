Эрдоган призвал мусульман к единству

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в целом ряде стран фиксируется опасная динамика роста преступности на почве ксенофобии, исламофобии и радикализма. В создавшейся ситуации особенно значимы единство и взаимная поддержка мусульман. Об этом говорится в видеообращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес участников 20-го ежегодного совместного конгресса Американского общества мусульман (MAS) и Исламского сообщества Северной Америки (ICNA) в Чикаго, пишет "Анадолу".

Глава турецкого государства призвал мусульман не отчаиваться и решительно противостоять проблемам. «Очень важно не допускать раскола в умме (общине) по этническому и культурному признаку. Вне зависимости от этнической и культурной принадлежности, толка или цвета кожи, все мусульмане – братья!», - сказал Эрдоган.