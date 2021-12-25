В частности, Агиль Аббас напомнил, что сегодня в Карабах е проводятся большие восстановительные работы, в связи с чем он предложил возродить в стране советские традиции студенческих стройотрядов.

Сегодня под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание Милли Меджлиса. Традиционные полчаса, выделенные для текущих вопросов, запомнились интересными выступлениями депутатов Агиля Аббаса и Рази Нуруллаева.

«Азербайджанская молодежь должна отправиться работать в Карабах. Это рабочая сила в 10 тысяч человек. Азербайджанская молодежь воевала в Карабахе, становилась шехидами. Все студенты могут добровольно отправиться работать в Карабах. Они даже не захотят денег», - сказал он.

В свою очередь, депутат Рази Нуруллаев поднял проблему того, что в Азербайджане неравномерно оказывается помощь семьям шехидов и инвалидам войны.

По его словам, есть инвалиды, которые получают помощь по пять-десять раз, а есть такие семьи, в чьи двери даже не стучатся. Рази Нуруллаев предложил систематизировать эту работу посредством Службы ASAN и создать единый реестр.

После этого парламент перешел к обсуждению текущих вопросов. В числе первых был доклад главы Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой. В своем докладе председатель госкомитета рассказала о работе, проведенной для обеспечения гендерного равенства в стране.

После выступления Бахар Мурадовой последовало большое количество комментариев депутатов, которые отметили существующие проблемы в этой сфере. В частности, в своем выступлении депутат Сиявуш Новрузов отметил, что среди молодежи страны широко распространилась наркомания. Депутат отметил, что с этой напастью должно бороться все азербайджанское общество и что ее корни уходят к проблемам семьи.

В то же время депутат Малахат Ибрагимгызы выразила озабоченность тем, что сегодня абсолютное большинство учителей средних школ - женщины. Депутат призвала председателя госкомитета раскрыть, какая работа была проведена для восстановления гендерного баланса в этой сфере.

«Формирование граждан начинается со средней школы. Другой же вопрос связан с ранними браками. Эта проблема особо актуальна в некоторых районах и поселках Баку», - сказала она.

Проблему ранних браков в южных районах поднял и депутат Эльман Насиров. По словам депутата, в этих районах родители не заинтересованы в том, чтобы девочки продолжали учебу после 9-го класса. Он также призвал Бахар Мурадову представить статистику по ранним бракам в стране.

В свою очередь, Бахар Мурадова признала наличие ранних браков в стране, отметив, что эта проблема находится в центре внимания госкомитета.

Далее депутаты проголосовали за принятие в третьем чтении новых законопроектов «О туризме» и «О лотереях». Согласно изменениям в закон «О лотереях» в Азербайджане существенно увеличены штрафы за организацию нелегальных азартных игр.

Все остальные законопроекты также рассматривались в третьем чтении. Согласно регламенту, обсуждения по законопроекту, как правило, проходят в первом и во втором чтениях.

Так, депутаты в третьем чтении приняли изменения в Кодекс об административных проступках, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс и Налоговый кодекс.

Также были приняты законопроекты о внесении изменений в законы «О физической культуре и спорте», «О лицензиях и разрешениях», «О коневодстве», «О рекламе», «О государственных закупках», «О борьбе с легализацией денежных средств» и др.