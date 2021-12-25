США спасают Европу от газового кризиса

За минувшие выходные увеличилось на треть число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европы, – с 15 до 20 кораблей. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg, передает Korrespondent.net.

В сообщении отмечается. что 20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества их количество составляло 15. При этом еще 14 судов следовали в том же направлении, но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

Издание указывает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее его стоимость все еще в разы больше, чем год назад.