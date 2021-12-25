Из Ходжавенда пытались вывезти две тонны металлолома

Задержан мужчина, пытавшийся вывезти на автомобиле металлолом из Ходжавендского района Азербайджана, сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, пишут местные СМИ.

Согласно информации, на контрольно-пропускном посту, находящемся на территории деревни Бёюк Таглар, сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции остановили грузовой автомобиль марки Mercedes.

При проверке было установлено, что у водителя Мазахира Абдуллаева отсутствует соответствующее разрешение на въезд в данный район.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружен металлолом весом в две тонны.

По факту продолжается расследование.