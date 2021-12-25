Азербайджанский хирург покоряет соцсети

На наши вопросы по теме соцсетей отвечает виртуозный хирург, ведущий специалист по трансплантации почек, один из самых активных и популярных врачей в соцсетях, доктор философии по медицине Рашад Шолан.

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества. Если ранее фейсбук занимал лидирующее положение, то в последние годы инстаграм и тик-ток более популярны как среди молодежи, так и среди лиц среднего, а порой и пожилого возраста. Все слои общества, независимо от статуса, вовлечены в эту так называемую паутину соцсетей.

- Доктор, как вы успеваете ?

- (смеется – ред.) Вынужден. Этим занимаются наши сотрудники пресс-службы. Но, конечно, вся информация (видеоролики, фото, комментарии к ним), выставленная в соцсетях, обязательно контролируется мной в плане орфографических, стилистических ошибок. И я отношусь к этому очень серьёзно.

- А как вы думаете, является ли это серьёзным занятием? Некоторые ваши коллеги относятся к этому очень критически и скептически...

- Дело в том, что инстаграм и тик-ток - хотим мы этого или нет – внедрились во все ячейки общества. Для кого-то это развлечение, для кого-то арена знакомств, а для меня это своего рода площадка для просвещения и пропаганды. Ведь наши хирургические операции являются уникальными. Порой люди даже не осведомлены, что у нас в Азербайджане проводятся такие сверхтехнологические и комплексные операции. Что касается нашей научной деятельности, то для обмена опытом существуют интернет-площадки и ресурсы. Скажу вам без лишней скромности, что и по числу опубликованных статей, входящих в такие базы данных, доступных в интернет-ресурсах, как PUBMED, Wed of Science, SCOPUS, тоже находимся на первых местах. До пандемии мы с нашими работами выступали на пленарных сессиях таких конгрессов, как ESSIC 2019, SUFU 2020. Т.е. наша работа освещается как в медиа-ресурсах и соцсетях, так и на научных аренах престижных симпозиумов и конгрессов.

- Что вы посоветуете пользователям соцсетей?

- (смеётся – ред.) С нами интересно. Посетив наши страницы в инстаграм - @dr.rashadsholan и в тик-ток - @dr.sholan, пользователи соцсетей в этом убедятся...