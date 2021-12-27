Завершился брифинг Оперштаба обновлено; прямой эфир
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана провел брифинг для представителей СМИ.
В брифинге приняли участие помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев, глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
* * * 12:24
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проведет брифинг для представителей СМИ.
Брифинг начнется в 17:00.