Турция открывает тоннель на Кавказ
На востоке Турции 29 декабря состоится открытие нового автомобильного тоннеля, который превратится в новую транспортную артерию между Турцией и странами Кавказского региона, передает Anadolu.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к участникам церемонии открытия 2246-метрового тоннеля «Пырынкаялар», соединяющего район Узундере провинции Эрзурум с городом Артвин, в режиме видеоконференции.
Новый тоннель станет важным звеном трассы в направлении границы Турции и Грузии и во многом облегчит грузоперевозки через горные районы северо-востока Анатолии. Руководство провинции Эрзурум в лице губернатора Окая Мемиша уверено, что новый тоннель внесет вклад в развитие туризма в этой части Турции.