Интервью об итогах деятельности компании, лидирующей на инвестиционном рынке в 2021 году, – PAŞA Kapital

- Инвестиционная компания PAŞA Kapital является крупнейшей инвестиционной компанией национального рынка капитала и, согласно статистике, за первые 11 месяцев 2021 года ее доля рынка достигла 52%. Как вы думаете, что является главной движущей силой этого успеха?

- ЗАО «Инвестиционная компания PAŞA Kapital» функционирует с 2012 года и с тех пор старается использовать все возможности для развития национального рынка ценных бумаг, постоянно выступая с новаторскими инициативами и реализовывая значимые проекты. Достаточно сказать, что PAŞA Kapital стала первым поставщиком ликвидности на местном рынке за последнее десятилетие и получила статус маркет-мейкера на Бакинской фондовой бирже. Начиная с 2017 года компания сосредоточила все свои ресурсы на инициативах по развитию рынка ценных бумаг со стабильной доходностью и привлечению на этот рынок новых эмитентов и инвесторов. Эти усилия не прошли даром, и с 2018 года объем рынка государственных и корпоративных облигаций постепенно увеличивался, вместе с этим росла доля рынка PAŞA Kapital. Последние несколько лет мы работали с Черноморским банком торговли и развития, привлекли на азербайджанский фондовый рынок такие компании, как ЗАО AzerGold, SOCAR Polymer, Unibank, Silk WayVest, Azerbaijan Supermarket (Bravo), и я считаю это нашим большим достижением. На мой взгляд, главная причина успеха “PAŞA Kapital” на сегодняшний день - это профессиональная команда и своевременно принятые решения в правильном направлении. В то же время хочу отметить, что значимая позиция PAŞA Kapital на местном рынке не ускользнула от внимания международных СМИ. На протяжении многих лет и в этом году несколько влиятельных международных финансовых журналов и организаций признали нас лучшей инвестиционной компанией страны.

- Какова оценка общей динамики азербайджанского рынка капитала за последние годы? Насколько этот рынок может удовлетворить потребности местных эмитентов и инвесторов?

- Для оценки состояния азербайджанского рынка капитала достаточно взглянуть на количественные и качественные показатели рынка за последние два года. Общий объем рынка за 9 месяцев текущего года увеличился почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является достаточно положительной динамикой. Если посмотреть на разные сегменты рынка, то увидим, что рынок облигаций, номинированных в иностранной ваюте, вырос более чем на 50 процентов, рынок государственных ценных бумаг - на 90 процентов, а рынок РЕПО - в три раза. Торговля государственными облигациями, являющимися наиболее ликвидным инструментом рынка, значительно выросла как на первичном, так и на вторичном рынках, превысив 2 миллиарда манатов. В целом рынок РЕПО вырос на 292 процента по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года и достиг 5,5 миллиарда манатов.

Также хочу отметить, что за счет выпуска акций и облигаций частному сектору удалось привлечь с местного рынка капитала около 940 миллионов манатов за первые 9 месяцев этого года. Для сравнения следует отметить, что портфель бизнес-кредита банков за тот же период увеличился на 500 миллионов манатов. Это говорит о том, что частный сектор постепенно движется к удовлетворению своих потребностей в капитале за счет эмиссии ценных бумаг, а не за счет банковских кредитов.

По мере увеличения количества финансовых инструментов на рынке растет и интерес местных инвесторов к нему. Как известно, наиболее активными участниками нашего рынка являются институциональные инвесторы. Тем не менее за прошедший год мы начали наблюдать увеличение уровня активности частных инвесторов. Это очень положительное факт, потому что трансформации сбережений в инвестиции через рынок капитала дает дополнительный импульс экономическому развитию. Согласно статистике, за последние месяцы число заявок в PAŞA Kapital от физических лиц уже превысило 500. Подавляющее большинство этих людей никогда раньше не торговали какими-либо ценными бумагами, и сумма, которую они будут инвестировать, не превышает 10 000 манатов, но тем не менее эти люди очень хотят открыть счет и воспользоваться рынками капитала. В отличие от институциональных инвесторов с большим опытом работы на рынке, работа с розничными инвесторами требует особого внимания и специальных знаний. Именно поэтому мы решили увеличить количество сотрудников в нашей команде за последний год.

- Какими вы видите перспективы развития фондового рынка в Азербайджане и роль PAŞA Kapital в этом?

- Торговля, начавшаяся в конце 1990-х годов с розничных приватизационных чеков, достигла такого уровня, где имеет место широкий спектр операций с акциями, корпоративными облигациями, репо и обратным репо в национальной и различных валютах. Наряду с ростом объемов торговли и увеличением числа участников торгов, инфраструктура рынка также значительно выросла за этот короткий период. Теперь я могу с уверенностью сказать, что все атрибуты классического рынка капитала существуют на азербайджанском рынке и продолжают развиваться.

Что касается перспектив развития, я думаю, что в ближайшие годы мы увидим рост интереса к новым, более сложным инструментам на рынке капитала. Это включает торговлю инвестиционными фондами и их акциями, а также производными финансовыми инструментами. С другой стороны, динамичное развитие экономики страны увеличит объем иностранных портфельных инвестиций в азербайджанский рынок. Думаю, что в ближайшее время мы увидим постепенное увеличение доли операций нерезидентов на местном рынке. Что касается роли PAŞA Kapital на рынке, как я уже упоминал, нашим главным преимуществом является наша профессиональная команда, и мы готовы отвечать на все новые вызовы рынка и играть ведущую роль в его развитии, опираясь на эту команду.