В Азербайджане сформирована новая академия
Отличная возможность для желающих получить новую специальность. Azerbaijan New Skills Academy предлагает вашему вниманию уникальный курс «ИНТЕГРАТИВНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ».
Благодаря этому курсу, Вы сможете освоить новую востребованную профессию с нуля. Ведущий и автор курса Дмитрий Занин и его команда международных специалистов проведут его для вас как очно в Баку, так и онлайн. Обучение будет проводиться в течение 7 месяцев в форме онлайн и офлайн. Программа курса состоит из 7 модулей. В период обучения студенты получат много новых знаний в области психологии, коучинга, консультирования, управления бизнесом, освоят навыки коммуникации и взаимодействия с клиентами. Выпускникам курса «Интегрированное консультирование и профессиональный коучинг» выдается диплом о профессиональной переподготовке в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации, Международный сертификат ESA (European Coaching Association) и сертификат Калифорнийского института психологических исследований (MRI).
Немного о главных ведущих курса. Автор и главный лектор программы - «ИНТЕГРАТИВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ».
Партнер и международный эксперт Azerbaijan New Skills Academy. Психолог, клинический психолог, нейропсихолог; кандидат педагогических наук, доцент; руководитель магистерской программы «Практическая психология и коучинг». Специалист с 15-летним опытом ведения коуч-сессий и психологического консультирования, а также разработки и ведения психологических тренингов в области развития управленческих компетенций, проектирования и построения системы продаж, а также личностного развития сотрудников.
- Сертифицирующий тренер-коуч European Coaching Association, бизнес-тренер ICBT
- Член национальной психотерапевтической лиги
- Сертифицированный мастер-коуч International Coaching and Psychology Association (ICI)
- Лицензированный тренер-коуч Европейской ассоциации коучинга - European Coaching Association (Германия)
- Бизнес-тренер ICBT International College of Business-Trainers
- Сертифицированный коуч Association for Coaching (Лондон)
- Certified professional behavior analyst – CPBA DISC®
Рамазанов Ниджат. Основатель и ведущий специалист Azerbaijan New Skills Academy
Выпускник:
- МБА - Азербайджанский государственный экономический университет
- Международный Эриксоновский университет по коучингу: The Art & Science of Coaching by M. Atkinson.
- Explicit Model (эриксонианский гипноз).
- Explicit Model (мастер-практик НЛП).
Лицензирован:
Европейской ассоциацией коучинга (European Coaching Association) Intel-regional
- Association of NLP Centres
- Практикующий коуч
- Мастер-практик НЛП
- Гипнотерапевт
- Психолог-практик
- Тренер
- Ведущий мастер-классов по теме постановки и достижении цели
Еще одна хорошая новость!
Выпускники, успешно завершившие курс, получат возможность стать членами клуба ANSA. По окончании курса они поступают в клуб ANSA, где получают возможность работать в Академии, а также встречаться с иностранными тренерами, обмениваться мнениями и даже участвовать в проектах. Вдобавок выпускники также смогут работать коучами не только в Азербайджане, но и за рубежом со своими дипломами. Поскольку этот курс является первым в своем роде в Азербайджане, у студентов имеется много шансов в данной сфере.
Если вы хотите стать одним из первых профессиональных коучей в Азербайджане, присоединяйтесь к нам.
Контактный номер: (+994 10) 310 02 03. Электронная почта: [email protected] Наш сайт: Ansa.az.