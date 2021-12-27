В Азербайджане сформирована новая академия

Отличная возможность для желающих получить новую специальность. Azerbaijan New Skills Academy предлагает вашему вниманию уникальный курс «ИНТЕГРАТИВНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ».

Благодаря этому курсу, Вы сможете освоить новую востребованную профессию с нуля. Ведущий и автор курса Дмитрий Занин и его команда международных специалистов проведут его для вас как очно в Баку, так и онлайн. Обучение будет проводиться в течение 7 месяцев в форме онлайн и офлайн. Программа курса состоит из 7 модулей. В период обучения студенты получат много новых знаний в области психологии, коучинга, консультирования, управления бизнесом, освоят навыки коммуникации и взаимодействия с клиентами. Выпускникам курса «Интегрированное консультирование и профессиональный коучинг» выдается диплом о профессиональной переподготовке в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации, Международный сертификат ESA (European Coaching Association) и сертификат Калифорнийского института психологических исследований (MRI).

Немного о главных ведущих курса. Автор и главный лектор программы - «ИНТЕГРАТИВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ».