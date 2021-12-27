В Баку будут судить задержанных СГБ пособников «Салахаддина»
В ближайшие дни перед Бакинским судом по тяжким преступлениям предстанут 41-летний Мансур Джумаев и 50-летний Насир Джахангиров, обвиняемые в участии в боях в составе незаконных вооруженных формирований.
Как сообщает haqqin.az, уголовное дело находится в производстве судьи Азера Пашаева. Подготовительное судебное заседание назначено на 30 декабря.
Оба обвиняемых задержаны и привлечены к ответственности в результате оперативно-следственных мероприятий, осуществленных Службой государственной безопасности (СГБ).
На основании проведенных расследований было установлено, что М.Джумаев и Н. Джахангиров с целью присоединения к незаконным вооруженным формированиям в 2011 году покинули Азербайджан и, перейдя нелегально на территорию иностранного государства, вступили в действующее там преступное сообщество, возглавляемое человеком по прозвищу «Салахаддин». В составе преступного сообщества эти лица участвовали в боевых учениях и операциях.
Им предъявлено обвинение по ст. 12.1, 279.1 (участие за пределами Азербайджана в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса и по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.