В Баку будут судить задержанных СГБ пособников «Салахаддина»

В ближайшие дни перед Бакинским судом по тяжким преступлениям предстанут 41-летний Мансур Джумаев и 50-летний Насир Джахангиров, обвиняемые в участии в боях в составе незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело находится в производстве судьи Азера Пашаева. Подготовительное судебное заседание назначено на 30 декабря.

Оба обвиняемых задержаны и привлечены к ответственности в результате оперативно-следственных мероприятий, осуществленных Службой государственной безопасности (СГБ).