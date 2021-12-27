Рогозин сделал предложение Азербайджану

«Мы предложили для возрождающихся азербайджанских городов легкорейсовый транспорт. Мы сейчас производим очень интересные и красивые трамваи. Мы производим систему «Маглеф» - это поезда на магнитной подушке. Мы готовы Азербайджану их поставить, а также медицинское оборудование и многое другое. Даже один «Роскосмос» может стать очень важным партнером для азербайджанской экономики», - сказал Рогозин, его слова приводит Интерфакс.

Рогозин также сообщил, что «Роскосмос» планирует вместе с космическим агентством Азербайджана осуществлять деятельность в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что госкорпорация планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном не только в космической сфере, но также в энергетике, транспорте и медицине.