Кремль о визите Раиси в Россию
Москва и Тегеран готовят контакты на высшем уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне", - сказал Песков.
Ранее представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми сообщил, что президент России Владимир Путин пригласил иранского коллегу Эбрахима Раиси посетить Россию в целях расширения ирано-российских отношений. Он отметил, что Раиси отправится в Москву в начале 2022 года.