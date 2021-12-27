Главный переговорщик Ирана назвал залог успеха венских переговоров
«Практически все представители стран - участниц переговоров в Вене по ядерной сделке подчеркнули важность отмены незаконных санкций против Ирана», - заявил замминистра иностранных дел ИРИ, главный переговорщик страны Али Багери Кани.
По его словам, делегации договорились рассмотреть два основных требования Ирана, а именно обсуждение снятия санкций и гарантии для их выполнения.
Дипломат объявил, что финансовые и банковские санкции, наложенные на Тегеран, будут обсуждаться на ближайших двухдневных встречах.
Багери Кани также подчеркнул, что достижение договоренностей об отмене введенных против Ирана санкций является залогом успеха венских переговоров.
Напомним, что вчера в отеле Coburg в Вене начался восьмой раунд переговоров по иранской ядерной программе.