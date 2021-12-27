Главный переговорщик Ирана назвал залог успеха венских переговоров

«Практически все представители стран - участниц переговоров в Вене по ядерной сделке подчеркнули важность отмены незаконных санкций против Ирана», - заявил замминистра иностранных дел ИРИ, главный переговорщик страны Али Багери Кани.

По его словам, делегации договорились рассмотреть два основных требования Ирана, а именно обсуждение снятия санкций и гарантии для их выполнения.

Дипломат объявил, что финансовые и банковские санкции, наложенные на Тегеран, будут обсуждаться на ближайших двухдневных встречах.