Президент Молдовы заявила, что ее не приглашали на саммит СНГ

Президент Молдовы Майя Санду не получала официального приглашения на неформальный саммит СНГ, который пройдет 28 декабря в Петербурге.

"Я не получала официального приглашения на саммит. Я даже не знаю, какова повестка дня саммита", - передает Интерфакс слова Санду.

Президент отметила, что она готова участвовать в подобных мероприятиях, но "только исходя из того, обсуждаются ли на них темы, важные для Молдовы".

Санду не участвовала и в предыдущем саммите СНГ, который в октябре проходил онлайн. Молдову тогда представляла премьер-министр страны Наталья Гаврилица.