Иностранные граждане с 1 января 2022 года могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«С 1 января... за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что работодатели за привлечение таких работников будут оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека.