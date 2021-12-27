Эйнулла Фатуллаев в Милли Меджлисе: «Нам повезло, что Запад выделил деньги на свержение Ильхама Алиева бессовестным людям»

«Я считаю бессмысленным свое участие, как и участие других журналистов в парламентских обсуждениях нового законопроекта. Вместо этого я должен был находиться в редакции и работать. Мир полыхает. Вооруженный конфликт между Пакистаном и «Талибаном » , саудиты завершили производство китайских ракет… А может, сторонники Трампа снова напали на Капитолий? Журналист должен сидеть в редакции или работать в горячей точке. А мы здесь занимаемся говорильней». Об этом сегодня в ходе обсуждения нового законопроекта «О медиа» в Милли Меджлисе заявил главный редактор информационно-аналитического издания haqqin.az Эйнулла Фатуллаев.

Журналист с иронией напомнил, что сразу после принятия предыдущего закона, который был разработан Советом Европы и поддержан председателем Совета прессы, он был арестован по заказу Эльдара Махмудова и Али Гасанова.

«Уже около года в журналистике идут реформы. Мы не чувствуем давления Администрации президента и спецслужб. Наконец нам предоставили свободу творчества. Значит, надо поддержать реформы Ильхама Алиева. Надо поддержать новую концепцию. А вместо этого грантоеды и паразиты устраивают театральное зрелище. Помню, в 2005 году, создавая газету «Реальный Азербайджан», я обратился к зарубежным донорам с просьбой предоставить финансовую поддержку. Мне отказали, но выделили до миллиона долларов на бездарный проект Арифа Алиева, который эти деньги проел. Я начинал работу в стесненных условиях, а те, кто хотел устроить цветную революцию, выделяли деньги таким, как Ариф Алиев. За 2 года газета «Реальный Азербайджан» превратилась в общенациональное издание, и в конце концов власти закрыли эту газету и посадили меня в тюрьму. А что стало с газетой Арифа Алиева? Она утонула. Потому что деньги проели.

Нам очень повезло, что Сорос и другие западные силы выделяли деньги на свержение Ильхама Алиева бессовестным людям, которые в конечном итоге присвоили эти деньги. Все они занимались общественной коррупцией. У вас в Милли Меджлисе сидит депутат по имени Вюгар Байрамов, выступающий с лояльными заявлениями в адрес правительства. А его брат – Губад Ибадоглу сидит в Лондоне и занимается провокационной деятельностью. Вот этому провокатору в нулевые выделили миллионы долларов. Где деньги? Вы думаете, они потратили их на революцию? Отнюдь, они присвоили и растратили эти деньги», - сказал журналист.

Эйнулла Фатуллаев добавил, что сегодня президент Ильхам Алиев и его помощник Хикмет Гаджиев заинтересованы в развитии СМИ, деятельность которых будет регулироватьcя законами. «Эти люди не понимают, что постялтинский миропорядок рухнул. Нет больше международного права. Нет Совета Европы, ОБСЕ и прочих декораций однополярного мира. Какая Венецианская комиссия? Все эти организации выпали из новой системы международных отношений! Осталось лишь одно право – суверенное право государств. И железный кулак Ильхама Алиева. Вы говорите о правах человека в мире, в котором даже отдельные государства не могут защитить свои права? Вы говорите о либерализме, который превратился в достояние истории?» - вопросил журналист.

Главный редактор haqqin.az также напомнил свою беседу с главой ИВ Масаллы во время подготовки репортажа из района. Чиновник пригласил журналиста в ресторан. Но Э.Фатуллаев принял предложение с условием, что сам оплатит ужин, чем вызвал большое удивление чиновника.

«Глава района сказал, что к нему приезжают журналисты и просят денег на бензин. Я не буду и не хочу стоять в одном ряду с этими людьми. Я считаю, что нужен единый реестр. Надо отсеять нечисть, называющую себя журналистикой. Вы говорите, что это недемократично? Но и царь Петр сбривал бороды боярам… Порой приходится насаждать порядок. Али Гасанов уничтожил журналистику. А сейчас пытаются ее возродить. Давайте поможем президенту. Некоторые люди все еще остались в ураганных 90-х, пишут безответные письма в Госдеп», - сказал он.

Эйнулла Фатуллаев также напомнил, что как-то заместитель госсекретаря США пригласил его на конфиденциальную беседу. «Я поинтересовался, где будет проходить встреча. Они ответили - в отеле Hyatt Regency. Лучше бы они поместили меня в аквариум азербайджанских спецслужб», - пошутил журналист.