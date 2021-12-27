Иран открестился от участия своих спортсменов в турнире в Ханкенди

«Иран не принял участия в соревнованиях по смешанным единоборствам, которые прошли в азербайджанском городе Ханкенди». Об этом говорится в заявлении посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане.

В диппредставительстве отметили, что некоторые лица, представившись гражданами Ирана, участвовали в турнире по боевому самбо 28 декабря 2021 года в городе Ханкенди Азербайджанской Республики.

«Хотим отметить, что данный вид единоборств запрещен в Иране из-за признаков насилия, а также сотрудничества с букмекерскими конторами. Поэтому федераций данных видов спорта в Иране нет. Те, кто им занимаются, ведут подпольную и незаконную деятельность», - говорится в сообщении посольства.