Иран открестился от участия своих спортсменов в турнире в Ханкенди
«Иран не принял участия в соревнованиях по смешанным единоборствам, которые прошли в азербайджанском городе Ханкенди». Об этом говорится в заявлении посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане.
В диппредставительстве отметили, что некоторые лица, представившись гражданами Ирана, участвовали в турнире по боевому самбо 28 декабря 2021 года в городе Ханкенди Азербайджанской Республики.
«Хотим отметить, что данный вид единоборств запрещен в Иране из-за признаков насилия, а также сотрудничества с букмекерскими конторами. Поэтому федераций данных видов спорта в Иране нет. Те, кто им занимаются, ведут подпольную и незаконную деятельность», - говорится в сообщении посольства.
В представительстве также заявили, что участники соревнований не имеют ничего общего с Министерством спорта Исламской Республики Иран.
«Посольство еще раз подчеркивает, что нет никакой связи между участием этих лиц в незаконных соревнованиях в Ханкенди и политикой Министерства спорта и молодежи Исламской Республики Иран», - заключили в дипломатическом представительстве ИРИ.