Эксперт Минздрава советует, как уберечься от заболеваний ЖКТ

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Эмин Мамедов, говоря о том, наблюдается ли рост заболеваний желудочно-кишечного тракта в зимний период, заметил, что заболевания органов пищеварительной системы встречаются в любое время года. С наступлением зимнего периода погода становится все холоднее, в результате чего вероятность заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) возрастает.

Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения и являются одними из наиболее распространенных в сравнении с патологиями других органов. Разные заболевания имеют различные предрасполагающие факторы, например, группой риска по язвенной болезни являются мужчины в возрасте 20-40 лет, а злокачественные новообразования встречаются чаще у людей старше 50 лет. Симптомы заболеваний ЖКТ очень многообразны и напрямую зависят от того, какой именно орган поражен. Основные причины, которые провоцируют развитие патологий ЖКТ: избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нарушение его режима, стрессы, заболевание сахарным диабетом, злоупотребление газированными напитками и кофе, низкая физическая активность, инфекционные поражения организма.

- Наблюдается ли рост заболеваний желудочно-кишечного тракта в зимний период?

- Заболевания органов пищеварительной системы встречаются в любое время года. С наступлением зимнего периода погода становится все холоднее, в результате чего вероятность заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) возрастает. В первую очередь по мере охлаждения воздуха повышается кислотность желудочного сока. Кроме того, холодная погода является одним из основных факторов, вызывающих стресс. Другая причина - зимой большинство граждан предпочитают включать в рацион консервированные овощи и соленья. Употребление соленой пищи оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, что, в свою очередь, может привести к реактивному гастриту. Лицам, страдающим хроническим гастритом, рекомендуется отказаться от солений и маринадов. Квашеные, маринованные и соленые овощи также выступают серьезным провоцирующим фактором для людей с желчнокаменной болезнью. Употребление этих продуктов может привести к усилению боли и обострению заболевания. В то же время зимой увеличивается доля потребления мучных блюд и снижается интенсивность физической активности, что также приводит к частому возникновению этих проблем. Не стоит забывать, что скоро Новый год. В праздничные дни всегда меняется рацион питания. Смешивание различной пищи, переедание и чрезмерное употребление некоторыми гражданами алкогольных напитков приводят к тому, что ежегодно после праздничных дней наблюдается рост обращений, связанных с жалобами на расстройства пищеварения. Чаще всего встречаются жалобы пациентов на острую боль в желудке, язвенную болезнь желудка, эрозии (поверхностные повреждения слизистой желудка), камни в желчном пузыре, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), алкогольное поражение желудка и печени.

По этой причине следует обратить внимание на правильный подбор продуктов и прием пищи за праздничным столом.

- Основные факторы, вызывающие заболевания ЖКТ.

- Желудок - важный пищеварительный орган. Многие микробы попадают в наш организм с пищей. Практически все вредные микроорганизмы, которые попадают в пищеварительную систему, уничтожаются желудочным соком и желчью. Если говорить о причинах болезней желудка, то следует пересмотреть, в первую очередь, свой образ жизни. Граждане нашей страны больше предпочитают включать в рацион мясные продукты. Исследования показывают, что фрукты и овощи помогут снизить риск развития рака желудка и снабдить организм защитными элементами.

Среди факторов, увеличивающих вероятность возникновения серьезных заболеваний желудка, следует также отметить употребление спиртных напитков и курение натощак, регулярный прием энергетических напитков и нарушение режима сна. Вышесказанные факторы способствуют развитию Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Еще одна серьезная проблема - это неконтролируемое врачом лечение лекарственными препаратами. Так, некоторые пациенты принимают медицинские препараты без необходимого медицинского надзора и наблюдения. Например, самые распространенные случаи – передозировка болеутоляющих препаратов.

Даже недельный курс приема этих препаратов для временного снятия боли в организме может привести к очень серьезным последствиям. У нас были пациенты, которые длительное время принимали высокие дозы обезболивающих, в результате чего у них произошло желудочно-кишечное кровотечение. По этой причине я еще раз советую нашим читателям воздерживаться от приема препаратов без показаний врача.

Гастрит, язвенная болезнь и рефлюкс - одни из самых распространенных заболеваний органов пищеварения. Повышенная кислотность желудочного сока вызывает химический ожог слизистой оболочки. Помимо этого, при употреблении консервированных продуктов и загрязненной воды есть вероятность заразиться Helicobacter pylori (широко распространенный возбудитель инфекции желудка, который вызывает такие патологии, как гастрит, язвенную болезнь, аденокарциному и низкодифференцируемую лимфому желудка).

- Как вы оцениваете показатели заболеваемости раком желудка в настоящее время?

- Рак желудка - онкологическое заболевание, которое наносит вред не только здоровью человека, но и влечет за собой серьезный социальный и экономический ущерб. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного агентства по изучению рака (IARC), с 2020 по 2040 год в статистике заболеваемости раком желудка ожидается очень серьезная тенденция роста.

В отчете также говорится, что у мужчин будет более высокий показатель заболеваемости раком желудка. Поэтому ВОЗ рекомендует странам разработать общую стратегию по раннему выявлению, профилактике и скорейшему началу лечения онкологии желудка.

Одним из ключевых моментов здесь является ранняя диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно рака желудка. При выявлении заболевания на поздней стадии вероятность выживания пациента в течение пяти лет составляет менее 30 процентов, то есть это заболевание с очень серьезной летальностью. Рак желудка можно полностью победить, если заболевание выявлено на ранней стадии.

Важно знать, что если есть жалобы на функциональные расстройства ЖКТ и этот процесс длится около месяца, то следует обратиться к специалисту, потому что прием лекарства без назначения врача повышает риск для развития болезней желудка.

Важной отличительной особенностью заболеваний желудочно-кишечного тракта является то, что их можно предотвратить и они легко поддаются профилактике. Рак желудка - самое серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое можно предотвратить с помощью своевременного проведения эндоскопического обследования (раннее выявление). То есть эндоскопия и современная гастроэнтерология играют неоценимую роль в спасении жизней.

В заключение хочу отметить, что нормальный режим сна, здоровое питание и своевременное обследование - один из лучших существующих способов продлить жизнь и предотвратить развитие серьезных осложнений.