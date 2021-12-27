Мама убитого в Волгограде студента из Азербайджана: «Пожизненно сижу я»

Издание Волгоград-Онлайн напоминает, что летом 2020 года Волгоград всколыхнула новость о жестоком убийстве первокурсника медицинского университета Тимура Гаврилова. Выследив 17-летнего азербайджанца, волгоградец Виталий Васильев прижал его к дереву и нанес несколько смертельных ножевых ранений. За любую информацию, которая могла бы помочь правоохранителям, губернатор Андрей Бочаров назначил вознаграждение. К раскрытию особо тяжкого преступления привлекли спецподразделения ГУ МВД по региону, оперативников уголовного розыска, сотрудников областного СУ СКР. Большой объем видеозаписей с уличных камер видеонаблюдения помог выстроить маршрут передвижения предполагаемого убийцы и привел к установлению его личности и местонахождения. Убийцей оказался волгоградец Виталий Васильев. 18 мая в Волгоградском областном суде мать убитого студента встретилась лицом к лицу с убийцей своего сына. Виталий Васильев по указке своего адвоката попросил у женщины прощения. Ирина Гаврилова не поверила в его раскаянье. 27 октября 2021 года Виталию Васильеву был вынесен приговор — 19 лет тюрьмы. Однако с вердиктом суда не согласилась ни мать, потерявшая ребенка, ни человек, лишивший ее сына.

Ирина Гаврилова, мать зарезанного в Волгограде в День России студента из Азербайджана, подала апелляционную жалобу на приговор волгоградского суда. Женщина не согласилась с назначенным для Виталия Васильева наказанием.

«Он может праздновать Новый год, ему мама на праздник принесет передачки, а я что могу? Я могу лишь прийти к сыну на мраморный камень, разложить новогодние игрушки. И этот человек без зазрения совести попытался первым обжаловать приговор. О каких извинениях может идти речь? Он извинился... за убийство, как это может быть?! — говорит Ирина Гаврилова. — Ему назначили наказание — 19 лет тюрьмы, из которых два года он уже отсидел, получается, выйдет он в 42, еще совсем молодым мужчиной. Выйдет и продолжит убивать детей, людей? Это не он сейчас сидит пожизненно, а я. Но разве так должно быть?»

Ирина Гаврилова настаивает на пожизненном наказании для Виталия Васильева: «Знаете, как я сейчас живу? Хожу из комнаты в комнату и на могилу к сыну — всё. Это вся моя жизнь. Он убил моего ребенка в День России, надев футболку с надписью «Россия». Это было громогласное заявление против нерусских, против моего сына».

Обе жалобы будут рассмотрены через два месяца в Третьем апелляционном суде Сочи.