Бердымухамедов: Благодаря российским вакцинам в Туркменистане нет коронавируса

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом благодаря российским вакцинам, передает ТАСС.

«В Туркменистане на сегодняшний день не зарегистрирована эта пандемия, и я хочу сказать, это благодаря России. Мы одними из первых зарегистрировали у себя и «Спутник V» и «Эпиваккорону». На сегодняшний день наше население привито обеими вакцинами, и буквально на днях мы получили «Спутник Лайт», который идет и как бустерная вакцинация», - отметил Бердымухамедов на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Туркменистан остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим.