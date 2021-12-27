Открыт новый сайт Министерства здравоохранения

Новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана появился в Сети и доступен всем пользователям.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, сайт отличается современным дизайном в соответствии со стандартами, отличной структурой и простотой в использовании.

На сайте, обновленном на основе программного обеспечения и разработанного алгоритма, внедрены современные принципы работы и инновации.

Сайт адаптирован к современным требованиям как с точки зрения функциональности, так и дизайна, расширив объем электронных услуг, добавлены новые модули.