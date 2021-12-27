«Азеришыг» о работах на освобожденных территориях и применяемых новшествах
Сегодня в Товузском региональном сервисном центре ASAN для представителей СМИ был организован брифинг с участием заместителя директора Департамента электронного управления и работы с ASAN Xidmət Исы Иса-заде в связи с новшествами, применяемыми ОАО «Азеришыг» в течение года, а также с последними работами на освобожденных территориях.
В сообщении, распространенном пресс-службой ОАО «Азеришыг», подчеркивается, что 4 апреля 2017 года президентом Азербайджана был подписан указ № 1313 «Об упрощении процедуры обеспечения предпринимателей электроэнергией существующих или строящихся строительных объектов». В связи с исполнением данного указа в целях прозрачного и эффективного управления обращениями предпринимателей ОАО «Азеришыг» создана система управления электронными обращениями (EMIOS). Так, учитывая ограничения движения в период пандемии, предприниматели имеют возможность обращаться в онлайн-режиме через систему управления электронными обращениями, что облегчает их подключение к сети энергоснабжения. Эти реформы направлены на развитие бизнеса и повышение благосостояния населения.
«Через EMIOS предприниматель, предоставив номер реестра и регистрационный номер, может подать заявку на подключение к сети электроснабжения существующего объекта или объекта, подлежащего строительству (до 150 киловатт) онлайн посредством порталов E-GOV (электронный Правительственный портал) и e-service.azerishiq.az, либо используя окна самообслуживания, установленные в центрах ASAN Xidmət или ASAN Kommunal. Таким образом, предприниматель может оплатить плату за подключение онлайн после определения мощности, необходимой во время подачи заявки. В результате работы, проводимой в этом направлении, в текущий период по сравнению с прошлым годом наблюдается значительный рост количества онлайн-заявок по сравнению с прошлым годом». - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 20 декабря 2021 года Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана провело встречу в онлайн-формате в связи с результатами оценки по «индексу услуг ASAN». В ходе встречи в 2021 году ОАО «Азеришыг» было удостоено первого места, показав самый высокий результат среди организаций, оказывающих коммунальные услуги. «Это также показывает, что реформы, осуществляемые ОАО «Азеришыг», внесли свой вклад и создали основу для эффективного подключения граждан к сети энергоснабжения в период пандемии», - говорится в сообщении.
Отмечается также, что с октября ОАО ежемесячно представляет свои новинки в азербайджанском павильоне на Dubai EXPO 2020 зарубежным партнерам и гостям. В частности, предоставляется информация о новом цифровом центре управления, который будет запущен в будущем и способствует переходу подстанций на электрическую систему 35/0.4 кВ, проекте ветропарка «Йени Яшма», системе мобильных 3D-карт, колл-центре 199 и по другим проектам.
«В результате этой деятельности «Азеришыг» налаживает сотрудничество с рядом стран, таких как Словакия, Румыния, Турция. В будущем планируется подписание соглашений об укреплении сотрудничества. Например, в декабре состоялся рабочий визит делегации ОАО «Азеришыг» в офис ОАО «Сетевая компания» в Татарстане и было подписано взаимное соглашение», - отмечается в сообщении.
Пресс-служба ОАО «Азеришыг» также напоминает, что в 2021 году из Карабахского экономического региона поступило 36 онлайн-заявок на подключение к сети энергоснабжения. В соответствии с генеральным планом города Шуша предусмотрено строительство 9 подстанций (35 киловатт), 6 подстанций находятся в стадии строительства, а 3 – на стадии завершения строительно-монтажных работ. Электрические провода, идущие от подстанций, которые будут введены в эксплуатацию в городе Шуша, будут проложены под землей. Впервые можно будет читать и управлять информацией, идущей от подстанции до счетчика абонента через цифровой Центр управления.
«В городе Кельбаджар также регулярно продолжаются работы, и большинство воинских частей обеспечены электроэнергией. В то же время выполнено более 70% работ по прокладке новых линий от Гюлебирде до Лачинского коридора, а также в направлении Минкенда через Лачинский коридор. В настоящее время работы продолжаются», - указывается в сообщении.