«Азеришыг» о работах на освобожденных территориях и применяемых новшествах

Сегодня в Товузском региональном сервисном центре ASAN для представителей СМИ был организован брифинг с участием заместителя директора Департамента электронного управления и работы с ASAN Xidmət Исы Иса-заде в связи с новшествами, применяемыми ОАО «Азеришыг» в течение года, а также с последними работами на освобожденных территориях.

В сообщении, распространенном пресс-службой ОАО «Азеришыг», подчеркивается, что 4 апреля 2017 года президентом Азербайджана был подписан указ № 1313 «Об упрощении процедуры обеспечения предпринимателей электроэнергией существующих или строящихся строительных объектов». В связи с исполнением данного указа в целях прозрачного и эффективного управления обращениями предпринимателей ОАО «Азеришыг» создана система управления электронными обращениями (EMIOS). Так, учитывая ограничения движения в период пандемии, предприниматели имеют возможность обращаться в онлайн-режиме через систему управления электронными обращениями, что облегчает их подключение к сети энергоснабжения. Эти реформы направлены на развитие бизнеса и повышение благосостояния населения.

«Через EMIOS предприниматель, предоставив номер реестра и регистрационный номер, может подать заявку на подключение к сети электроснабжения существующего объекта или объекта, подлежащего строительству (до 150 киловатт) онлайн посредством порталов E-GOV (электронный Правительственный портал) и e-service.azerishiq.az, либо используя окна самообслуживания, установленные в центрах ASAN Xidmət или ASAN Kommunal. Таким образом, предприниматель может оплатить плату за подключение онлайн после определения мощности, необходимой во время подачи заявки. В результате работы, проводимой в этом направлении, в текущий период по сравнению с прошлым годом наблюдается значительный рост количества онлайн-заявок по сравнению с прошлым годом». - говорится в сообщении.