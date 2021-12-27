В Азербайджане не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса – «омикрон». Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана заявил временно исполняющий обязанности главы Минздрава Теймур Мусаев.

При этом он отметил, что, учитывая распространение данного штамма в соседних странах, выявление первого случая инфицирования омикрон-штаммом в Азербайджане является делом времени.

«Ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем, поэтому введение новых ограничений не подразумевается. Однако, если «омикрон» будет распространяться по всей территории страны, мы будем вынуждены ужесточить карантинный режим», - отметил врио министра здравоохранения Азербайджана.