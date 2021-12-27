Шахмар Мовсумов: ковид-паспорт с двумя дозами вакцины действителен только полгода

Ковид-паспорт, подтверждающий наличие двух доз вакцин, будет действителен только в течение 6 месяцев с момента его получения. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что данное правило вступает в силу с 15 февраля 2022 года.

«Поэтому мы призываем население страны активно прививаться третьей, бустерной дозой вакцины», - сказал Мовсумов.