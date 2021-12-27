TƏBİB об инфицировании коронавирусом в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане коронавирусом заразились еще 377 человек, вылечились 877 человек, скончались 16 человек. Об этом сказала глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

Гараева отметила,что на сегодня в Азербайджане фиксируется серьезное снижение показателя инфицирования коронавирусом: "Позитивные результаты по республике больше зарегистрированы в Баку и на Абшероне. В целом ситуация оценивается как стабильная".