Шахмар Мовсумов: рестораны будут работать до полуночи
«В связи с распространением нового штамма коронавируса – «омикрон» - многие страны Европы идут на ужесточение карантинного режима. Например, в Нидерландах, Франции, Чехии, Великобритании ввели ограничение для посещения ресторанов и баров. Как вы знаете, в Азербайджане разрешена работа объектов общественного питания до 00:00, а в новогоднюю ночь - до 02:00. На данный момент мы считаем приемлемым сохранение данного режима». Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.