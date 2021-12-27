Смягчение карантинных условий в Азербайджане способствовало тому, что в настоящее время наблюдается большой приток зрителей в кинотеатры. Для любителей познакомиться с новинками мирового и отечественного кинематографа есть хорошая новость - Payonix начал сотрудничать с Park Cinema.

Что такое Payonix? Payonix - цифровая платежная платформа, своего рода электронный кошелек. Если вы хотите избавиться от многочисленных платежных карт, мобильных приложений и нежелательного контакта с наличными, то это возможно с Payonix. Здесь вы можете воспользоваться преимуществами безопасных, простых, быстрых, современных и бесконтактных платежей, возможным путем сканирования QR-кода. Более того, здесь вы можете сделать денежный перевод любому лицу без комиссии. Помимо того, у вас также есть возможность совершать коммунальные, мобильные и другие платежи в любом месте и в любое время.

О Payonix можно еще сказать, что с помощью этого мобильного приложения можно мгновенно получить купон на скидку до 90%, кешбэк до 50% и различные призы за платежи, предоставляемые во многих местах города.

Теперь можно зарабатывать 21% кешбэка и купоны на скидку, производя оплату с помощью Payonix во всех кинотеатрах Park Cinema. Смотреть фильмы в Park Cinema гораздо веселее, потому что вместе с Payonix вы будете зарабатывать за время просмотра любимых фильмов.

Приятного просмотра!