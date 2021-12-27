В настоящее время в Азербайджане новой волны коронавируса нет

В настоящее время новой волны коронавируса нет, ситуация стабильная. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, когда в стране росло число заражений, вводились ограничения.

"С января текущего года наблюдался рост числа заражений, но мы не пошли на ограничения и смогли управлять болезнью", - отметила Гараева.