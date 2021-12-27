Успехи в образовании в 2021 году: пора подводить итоги
За последние 3 года до декабря 2021 года наблюдается рост количества вакансий и набора учителей на работу. За текущий год было выставлено рекордное количество вакансий - 12154 вакансий, на которые было принято 9660 учителей. Это самый высокий показатель с точки зрения охвата вакантных мест за последние годы. Количество принятых на работу и вакансий — это не итоговая цифра на текущий учебный год, и кандидаты еще будут набираться в соответствии с правилами в течение учебного года.
Также следует особо отметить, что в 2021 году около 1000 членов семей шехидов, ветеранов и участников Отечественной войны были приняты на работу на различные должности в сфере образования.
Число иностранцев, обучающихся в Азербайджане, составило 7400 человек
В 2021-2022 учебном году около 7400 иностранных студентов и студентов без гражданства из 101 страны обучаются в высших и средних профессиональных учебных заведениях нашей страны.
Иностранные студенты представляют Турцию, Иран, Грузию, Россию, Ирак, Нигерию, Сирию, Индию, Пакистан, Китай и другие страны.
Высшее профессиональное образование
В 2021 году в 6 профессиональных училищах началось обучение на уровне высшего профессионального образования. На этот уровень профессионального образования по 15 специальностям было принято 820 студентов.
Первый прием в магистратуру групп SABAH
За 2021-2022 учебный год студентами SABAH стали 724 студента по 29 специальностям. Первый прием в группы SABAH на уровень магистра был проведен в 2021 году. 364 человека были удостоены звания магистра в группы SABAH.
Международный успех азербайджанских школьников
В 2021 году азербайджанские школьники приняли участие в 15 различных международных олимпиадах и соревнованиях.
Всего наши школьники завоевали 55 медалей, в том числе 6 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовых.
Профессиональные классы
В 2021 году открылось 45 новых профессиональных классов. Таким образом, количество таких классов достигло 124 в 80 школах столицы и регионов.
Увеличился охват проекта STEAM
В 2021 году проектом STEAM были охвачены 302 общеобразовательные школы и 10 центров STEAM. Всего в обучении в STEAM задействовано около 91 000 учеников. В настоящее время центры STEAM действуют в Баку, Хырдалане, Ширване, Губе, Гяндже, Исмаиллах и Барде.
Также завершены работы над центрами STEAM в Сабирабаде и Агдаше. Работы по Лянкяранскому STEAM-центру будут завершены к концу этого года.
Проект «Цифровые навыки» охватил более 190 000 учеников
В 2021 году проект «Цифровые навыки» охватил более 190 000 учеников в 250 школах по всей стране. Это на 28 школ и 90 000 учащихся больше, чем в прошлом году.
Проект охватывает школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки, Ширване, Шамахе, Лянкяране, Билясуваре, Мингячевире, Хачмазе, Евлахе, Сабирабаде, Сальяне, Шамкире, Гейчае и Шабране.
Дошкольные группы общинного типа
В 55 районах и городах страны организовано 850 дошкольных групп общинного типа. В группах задействован 16 041 ребенок 3-4 лет.
Это на 5 районов, около 350 групп и 6835 детей больше, чем в прошлом году.
Вакцинация сотрудников образования
95,7% работников общеобразовательных школ получили 2 дозы прививки от COVID-19. Бустерной дозой привито 87,7% сотрудников.
В 2021 году было куплено рекордное количество компьютеров для образовательных учреждений. Их общее число составило 21000 компьютеров.
В результате обеспечения школ новыми компьютерами повысится цифровая грамота более 300 000 учеников. Будет цифровизировано суммативное оценивание более 400 000 учеников. Будет возможно применение электронных журналов и электронных дневников для 365 000 учеников Баку, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, Сумгаита.