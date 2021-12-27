Успехи в образовании в 2021 году: пора подводить итоги

За последние 3 года до декабря 2021 года наблюдается рост количества вакансий и набора учителей на работу. За текущий год было выставлено рекордное количество вакансий - 12154 вакансий, на которые было принято 9660 учителей. Это самый высокий показатель с точки зрения охвата вакантных мест за последние годы. Количество принятых на работу и вакансий — это не итоговая цифра на текущий учебный год, и кандидаты еще будут набираться в соответствии с правилами в течение учебного года.

Также следует особо отметить, что в 2021 году около 1000 членов семей шехидов, ветеранов и участников Отечественной войны были приняты на работу на различные должности в сфере образования.

Число иностранцев, обучающихся в Азербайджане, составило 7400 человек

В 2021-2022 учебном году около 7400 иностранных студентов и студентов без гражданства из 101 страны обучаются в высших и средних профессиональных учебных заведениях нашей страны.

Иностранные студенты представляют Турцию, Иран, Грузию, Россию, Ирак, Нигерию, Сирию, Индию, Пакистан, Китай и другие страны.