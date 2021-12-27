Помощник президента объяснил, почему в Азербайджане запрещены поминки

«На свадебных церемониях, в отличие от поминальных, легче следить за соблюдением дистанции и наличием ковид-паспортов». Об этом заявил помощник президента Шахмар Мовсумов, выступая на брифинге Оперштаба при Кабинете Министров Азербайджана.

По его словам, разрешение на проведение поминальных мероприятий на данный момент не обсуждается.

«Как только ситуация с омикрон-штаммом прояснится, мы можем вернуться к этому вопросу. Разрешение подобных церемоний может ускорить распространение вируса», - заявил Ш.Мовсумов.