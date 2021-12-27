Навальный уже не склонен к побегу

Комиссия исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области сняла учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального с профилактического учета как склонного к совершению побега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УФСИН по региону.

30 июня сотрудник московского СИЗО «Матросская тишина» рассказал про планы Навального совершить побег. В своем отчете сотрудник группы по воспитательной работе учреждения сообщил о двух случаях, когда заключенный высказывался о намерении сбежать.