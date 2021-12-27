Ягут Гараева: новой волны коронавируса нет

«В настоящее время новой волны коронавируса нет, ситуация стабильная». Об этом на брифинге Оперштаба при Кабинете Министров Азербайджана заявила глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, ограничения вводились в то время, когда росло число заражений.

«С января этого года наблюдался рост числа заражений, но мы не пошли на ограничения и смогли управлять вирусом», - сказала Гараева.