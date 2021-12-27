Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не стал принимать участия в групповой фотосъемке лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подходят к флагам своих стран. Российский лидер и Касым-Жомарт Токаев приглашают Назарбаева присоединиться, однако председатель Совета безопасности Казахстана отказывается.

Перед саммитом СНГ Назарбаев и Путин провели краткие переговоры. Политики обсудили региональные и международные вопросы, а также товарооборот двух стран. Кроме того Путин и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Новым годом.