Азербайджанские фамилии в топ-5 самых популярных в Грузии

В стране фамилию «Мамедов» носят 14 945, а «Мамедова» – 13 071 человек.

По информации, 5 место в списке заняла фамилия «Мамедов», 8 место – «Мамедова».

Агентство по развитию госуслуг Грузии опубликовало десятку самых распространенных фамилий в стране, сообщает 24News.ge.

Другая азербайджанская фамилия «Алиев» занимает 4 место по популярности среди мужских фамилий, а «Алиева» – 5 место среди женских. В Грузии фамилию «Алиев» носят 9 084 человека, а «Алиева» – 9 079 человек.

Самой распространенной фамилией в Грузии является «Беридзе». Число носителей самой популярной фамилии - 29 684 человека.

Отметим, что в совокупности фамилии «Мамедов» и «Мамедова» занимают второе место по стране.