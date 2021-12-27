Названы место и сроки турнира претендентов с участием Теймура Раджабова

Турнир претендентов на чемпионскую шахматную корону состоится в июне 2022 года в Мадриде, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Международный шахматной федерации (ФИДЕ).

Как известно, в соревновании сыграет и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Он допущен в турнир без отбора по специальному приглашению ФИДЕ. Напомним, в турнир претендентов 2020 года Раджабов отобрался благодаря победе на Кубке мира-2019. Однако из-за объявленной пандемии Теймур отказался участвовать в соревновании, которое должно было начаться в Екатеринбурге 17 марта, и призвал ФИДЕ отложить турнир. Азербайджанский гроссмейстер оказался единственным, кто не захотел играть. ФИДЕ на перенос не пошла. В результате Раджабова заменил французский шахматист Максим Вашье-Ляграв. Турнир стартовал, но доиграть его в 2020 году не удалось. Было сыграно 7 туров, то есть первая половина соревнования, после чего оно было приостановлено, так как правительство России закрыло международное авиасообщение и были опасения, что шахматисты попросту не смогут улететь в свои страны.

Раджабов оказался прав, предлагая провести соревнование позднее. Учитывая это, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович выступил с инициативой предоставить Теймуру так называемую «вайлд-кард» - специальное приглашение.

На данный момент в турнир 2022 года квалифицировались шесть игроков. Помимо Теймура, это также Фабиано Каруана (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Франция), Сергей Карякин (Россия) и Ян Непомнящий (Россия). Два последних игрока отберутся через Гран-при ФИДЕ, турниры которого пройдут в феврале-апреле следующего года.