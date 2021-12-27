Оказывается, Ашот не хотел убивать Пашиняна
Предварительное следствие по делу в отношении командира добровольческого отряда «Сисакан» Ашота Минасяна завершено, сообщает адвокат Мигран Погосян.
«Следствие по делу Ашота Минасяна (Ашота Ерката) завершено, пишут армянские СМИ.
В рамках расследуемого в следственном департаменте СНБ уголовного дела по эпизодам подготовки убийства премьер-министра и узурпации власти, а также хранения группой лиц оружия и боеприпасов, прекращено уголовное преследование в отношении Ашота Минасяна. То есть орган, осуществляющий производство, наконец, пришел к выводу, что описанные в обвинении действия не являются преступлением и Ашот Минасян имеет по этой части статус оправданного», - написал на своей странице в Facebook адвокат.