Эрдоган назвал цель Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга, по его словам, целью Анкары является попадание в топ-10 экономик мира, сообщает РИА Новости.

"С помощью пройденного нами пути в экономике и разработанных нами инструментов мы спасли нашу страну от порочного круга, в котором она оказалась в прошлом. Вытащили из-под колес нестабильности, в которых она застряла, и механизма незащищенности. … Наш путь - это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель - войти в топ-10 экономик мира", - сказал турецкий лидер, выступая на церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Академии наук Турции (TÜBA) во вторник.