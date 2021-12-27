Бутылка с горючей смесью была брошена во вторник в здание посольства Турции в Варшаве. Подозреваемого удалось задержать, сообщает радиостанция RMF.

По данным столичной полиции, коктейль Молотова в здание турецкого диппредставительства бросил 34-летний гражданин Турции. Его сообщнику удалось бежать. "На тротуаре около посольства был обнаружен пакет, в котором находились еще четыре бутылки с зажигательной смесью", - сообщил представитель столичной комендатуры полиции.

На фасаде здания посольства видны следы от огня. Информации о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.