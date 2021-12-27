Из библиотеки украли редкие книги ценой более $1 млн в их числе "Хамса" и "Зафар наме"
Генеральная прокуратура Узбекистана расследует кражу из библиотеки Национального университета редких рукописей и книг XIII-XV веков. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Генерального прокурора Хает Шамсуддинов.
Местные средства массовой информации сообщили, что речь идет о десяти книгах и рукописях, которые были созданы на территории Узбекистана и Центральной Азии много веков назад.
Среди них есть эпос средневекового поэта и мыслителя Алишера Навои "Хамса" в золотом переплете, исторические хроники начала XV века персидского поэта и историка Шарафиддина Ад-дин Язди "Зафар наме".
Генпрокуратура ведет расследование.
Предполагается, что эти книги могли вывезти контрабандой за границу, так как их стоимость на мировом рынке может достигать нескольких миллионов долларов.