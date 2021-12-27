В Турции поддержали территориальную целостность Украины

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за напряженной ситуацией между Россией и Украиной, выступает за сохранение стабильности в регионе.

"У нас нет отдельной политики для регионов, мы выступаем за мир. Мы внимательно следим за напряжением (между Россией и Украиной – ред.). Мы хотим, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Мы выразили уважение к территориальной целостности Украины" - приводит слова Акара издание Hüriyyet.