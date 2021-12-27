Премьер-министр Армении отправился в Санкт-Петербург утром 28 декабря. Протокольная служба премьера Армении не проинформировала, кто встречал его в аэропорту.

В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором принимает участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

«Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Премьер примет участие в неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении о прибытии Пашиняна в Санкт-Петербург пресс-службы правительства.

Видео с прибытием Никола Пашиняна в аэропорт Пулково вызвало активные обсуждения в армянском сегменте сети.

В опубликованном видео видно, что сначала к премьеру подходит женщина в платке и маске. Далее Пашиняна поприветствовали четверо мужчин и еще одна женщина в платке. Армянские СМИ и пользователи сети утверждают, что Пашиняна встречали не официальные лица.

Некоторые пользователи отмечают, что у премьер-министра есть протокольная служба, которая должна более внимательно относиться к этим вопросам. Они отмечают, что протокольная служба президента Азербайджана, например, проинформировала, что Ильхама Алиева встречал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.