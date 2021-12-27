Омбудсмен Украины обратилась к международным организациям в связи с Саакашвили
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова выступила с критикой намерения пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии перевести экс-президента Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму и попросила иностранные государства и международные правозащитные организации осудить такие планы, сообщает ТАСС.
"Осуждаю намерение пенитенциарной службы Грузии перевести гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму", - написала она во вторник в Telegram-канале. "Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила омбудсмен.
Она также обратилась к министру юстиции Грузии с просьбой обеспечить предоставление "квалифицированного лечения" Саакашвили в военном госпитале в Гори до полного выздоровления.
Денисова пояснила, что считает критическим состояние здоровья Саакашвили, а также назвала тревожной информацию о его готовности начать новую голодовку. По ее мнению, он должен лечиться в другом месте и с привлечением украинских специалистов. "Неоднократно подчеркивала необходимость продолжения лечения Михаила в многопрофильной гражданской клинике или за рубежом. Убеждена, что Украина должна делегировать своих врачей и экспертов для установления степени вреда, нанесенного здоровью нашего гражданина, и определиться относительно условий дальнейшего лечения", - подчеркнула она.