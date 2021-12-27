Омбудсмен Украины обратилась к международным организациям в связи с Саакашвили

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова выступила с критикой намерения пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии перевести экс-президента Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму и попросила иностранные государства и международные правозащитные организации осудить такие планы, сообщает ТАСС.

"Осуждаю намерение пенитенциарной службы Грузии перевести гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму", - написала она во вторник в Telegram-канале. "Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила омбудсмен.