Джавад Шабири, автор haqqin.az 21:46

Верховный суд Ирака в понедельник, 27 декабря, ратифицировал результаты октябрьских парламентских выборов и отклонил апелляции, поданные поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками. Их претензии отвергнуты, повторного голосования в стране не будет. «Все было честно, хватит протестовать, хватит навязывать нам свою волю, нужно работать над спасением страны», - скользило между строк в выступлении судьи Джассима Мохаммеда, когда вчера в столичном суде Багдада он зачитывал решение Верховного суда по итогам состоявшихся в октябре парламентских выборов.

Проиранские силы потеряли 31 место в парламенте, и теперь их фракция будет составлять 17 человек, что не оставляет им возможности сколько-нибудь серьезно присутствовать в официальном политическом поле Ирака. Хади аль-Амири, лидер поддерживаемой Ираном шиитской политической коалиции ФАТХ, уже выступил с заявлением, в котором пообещал подчиниться решению суда. Остальные участники проиранских группировок промолчали. Поскольку сказать им, собственно, было нечего. В ноябре Ирак посетил руководитель «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Исмаил Гани, который не только встретился с пережившим покушение премьером Мустафой аль-Казими, но и собрал в иранском посольстве руководителей проиранской коалиции. Разговор был жесткий, нервный, временами – на повышенных тонах. В смягченном варианте иранские требования к своим клиентам выглядели следующим образом: отказаться от «любых действий, угрожающих безопасности Ирака, поскольку стране нужна стабильность и внутреннее единство». В противном случае Тегеран откажет им в поддержке, в том числе – финансовой. Поскольку дальше терпеть «вольницу и самостийность» иранских прокси у него уже нет возможности – слишком уж критически выглядит для него ситуация.

Местные проиранские прокси становятся обузой для Тегерана. Во-первых, потому как стремительно криминализируются, от борьбы за идеи скатываясь к борьбе за источники доходов, обкладывая данью иракский бизнес, обирая местных торговцев и население. Во-вторых, потому как начали откровенно игнорировать интересы Ирана. В частности, вступили в альянс с местным филиалом Рабочей партии Курдистана и начали наносить удары по турецкому контингенту, находящемуся в стране. Анкара в связи с этим выражает решительный протест Тегерану, а тот находится не в том состоянии, чтобы сейчас осложнять отношения с Турцией. Поэтому иранцы достаточно спокойно восприняли поражение своих клиентов на парламентских выборах в Ираке. «Ястребы» в КСИР хотели бы, конечно, переиграть ситуацию – но Ибрагиму Раиси удалось убедить канцелярию Верховного лидера в том, что безоговорочная поддержка проиранских прокси в Ираке принесет больше проблем, чем пользы.