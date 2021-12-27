Госфонд соцзащиты получил еще два сертификата ISO

Государственному фонду социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (DSMF) представлены сертификаты международных стандартов – ISO 10002: 2018 («Менеджмент качества – Удовлетворенность клиентов и граждан – Инструкции по управлению жалобами в организациях») и ISO 26000: 2010 («Руководящие принципы социальной ответственности»). Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Эти стандарты будут способствовать расширению возможностей Фонда в соответствии с принципами удовлетворенности граждан и социальной ответственности.