Госфонд соцзащиты получил еще два сертификата ISO
Государственному фонду социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (DSMF) представлены сертификаты международных стандартов – ISO 10002: 2018 («Менеджмент качества – Удовлетворенность клиентов и граждан – Инструкции по управлению жалобами в организациях») и ISO 26000: 2010 («Руководящие принципы социальной ответственности»). Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Эти стандарты будут способствовать расширению возможностей Фонда в соответствии с принципами удовлетворенности граждан и социальной ответственности.
Как сообщил председатель DSMF Гималай Мамишов, для приведения деятельности фонда в соответствие с требованиями стандартов ISO 10002: 2018 и ISO 26000: 2010 для сотрудников были проведены интерактивные тренинги. Во время посттренингового экзамена были проверены знания и навыки сотрудников, которым были вручены международные сертификаты «Удовлетворенность клиентов и граждан» и «Социальная ответственность».
Таким образом, количество сертификатов ISO, полученных Фондом, составило 4.
Ранее DSMF был удостоен сертификатов в соответствии с международными стандартами ISO 9001: 2015 («Системы менеджмента качества. Требования») и ISO 37001 («Система антикоррупционного менеджмента»).