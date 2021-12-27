В соотношении со средней заработной платой самые высокие пенсии – в Турции, Японии и Канаде. Самые низкие пенсионные выплаты – в Южной Корее, Сингапуре и Чили. В списке стран с коэффициентом заработной платы к пенсии 2,64. Об этом говорится в исследовании от специалистов компании по страхованию жизни Freedom Finance Life.

По данным ООН, на данный момент в мире проживает более 1 миллиарда человек в возрасте от 60 лет, что больше на 300 миллионов по сравнению с 2019 годом. По прогнозам организации, несмотря на COVID-19, который тяжелее всего переносят пожилые люди, к 2050 году доля пожилого населения старше 60 лет увеличится до 1,5 миллиарда человек.

Пенсионный возраст в разных странах

Наступление пенсионного возраста у мужчин варьируется от 60 до 67 лет, у женщин – от 58 до 67 лет. Самый ранний возраст выхода на пенсию в Турции – у мужчин – 60 лет, у женщин – 58 лет.

Позже всех на пенсию выходят мужчины в США, Италии и Израиле (в 67 лет), а женщины – в Италии (в 67 лет), Великобритании и Австралии (в 66 лет).

Находясь на пенсии, дольше всего живут мужчины в Южной Корее и Сингапуре – 18 и 17 лет соответственно, а женщины – в Китае и Южной Корее (25 и 24 года соответственно).

Меньше всего живут мужчины пенсионного возраста в Бразилии – 6 лет, а женщины в Индии – 12 лет.