AzeRobot – первый центр робототехники в Азербайджане, который имеет филиалы за пределами города и продолжает открывать новые. Следующим новшеством AzeRobot, количество студентов которого за короткое время достигло 500, стала организация турнира по робототехнике среди всех филиалов, который состоялся 26 декабря в спорткомплексе «Балаханы».

Студенты ознакомились с отреставрированным за последние годы поселком с большой историей Балаханы, приняли участие в турнире и получили подарки. Соревнование было организовано среди всех филиалов учебного центра робототехники AzeRobot для оценки уровня знаний студентов и полугодового отчета. Как и ожидалось, турнир прошел на высоком уровне.

Соревнования проходили среди 75 команд из пяти филиалов в категориях: «I am pilot», «Robomonte», «Spike», «Юный инженер», «Line follower», «Robo-Sumo» и др.

Для обеспечения прозрачности турнира жюри и судьи были приглашены из Министерства образования, Азербайджанского государственного университета нефтяной промышленности, Министерства молодежи и спорта, Министерства цифрового развития и транспорта, ООО «Azercell Telecom», Азербайджанской академии робототехники, Центра поддержки образования, Федерации Киберспорта, İTE Azerbaijan, Азербайджанской академии художеств. Все категории были разделены между приглашенными жюри и судьями. Каждый из них наблюдал за своей категорией, мог ознакомиться с работами студентов и оценить их.

Каждый из 400 студентов, участвовавших в турнире, был награжден поощрительным сертификатом и подарком за активное участие. Победители, определенные судьями, получили медали, трофеи, дипломы и специальные подарки.

Команда AzeRobot, объединяющая молодых профессионалов своего дела, также продемонстрировала свою активность и профессионализм на этом турнире. AzeRobot, целью которого является выявление талантливых детей, доказал, что можно организовать грандиозный турнир за пределами города, добиться успеха, осчастливить детей, живущих в сельской местности, поддержать их на пути к успеху.