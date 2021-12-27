Мумия фараона Аменхотепа I до сих пор остается одним из немногих забальзамированных тел правителей Египта, чьи останки современные исследователи еще не изучили без погребального савана. Мумию обнаружили в 1881 году в гробнице Дейр-аль-Бахари в Луксоре и не стали снимать льняные пелены, которые сохранились практически в «идеальном» состоянии. Сейчас мумия Аменхотепа I хранится в Египетском музее в Каире, сообщает «Медуза».

Местные ученые решили исследовать останки фараона с помощью компьютерной томографии, чтобы получить представление о том, как он выглядел, причинах его гибели и состоянии здоровья на момент смерти. Таким образом им удалось заглянуть под погребальные бинты и впервые воссоздать облик мумии под ним. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.