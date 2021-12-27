В Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.

В мужском турнире лучший результат среди азербайджанских шахматистов показал Шахрияр Мамедъяров. За 13 туров он набрал 9 очков и занял 8-е место, уступив лидерам пол-очка.

Сегодня, в заключительный день соревнований по рапиду, Шахрияр обыграл немца Маттиаса Блюбаума, сыграл вничью с нидерландцем Йорденом Ван Форестом, затем одолел болгарина Ивана Чепаринова и украинца Владимира Онищука.

Заняв 8-е место, Мамедъяров заработал более 14 тысяч долларов из призового фонда в 350 тысяч. Победителем же сенсационно стал 17-летний узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов, который на тай-брейке обыграл участника матча за чемпионскую корону россиянина Яна Непомнящего. Абдусатторов отобрал чемпионский титул у самого Магнуса Карлсена, который занял 3-е место.

В женском соревновании лучшей среди наших оказалась Гюльнар Мамедова, набравшая за 11 туров 7,5 очка. Тут с 9 очками уверенно победила россиянка Александра Костенюк.

Завтра и послезавтра в Варшаве пройдут соревнования по блицу. У мужчин победитель определится за 21 тур, а у женщин – за 17.