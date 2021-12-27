Раскрыты фильмы, сюжеты которых СССР «украл» у Запада

Первым таким фильмом Мирович назвал "Кавказскую пленницу". По его словам, сыгранная Никулиным, Моргуновым и Вицыным троица сильно напоминает персонажей американского фильма "Песня мошенника", снятого в 1930 году. Более того, действие американского фильма разворачивается на русском Кавказе в 1910 году. И по сюжету русский бандит Егор там похищает принцессу Веру, в которую влюбился. Впрочем, Мирович считает, что Гайдай все-таки снял авторское кино, осуществив "мягкое заимствование" удачных ходов и образов из американского фильма.

Белорусский блогер Максим Мирович опубликовал в соцсетях сообщение, в котором подобрал культовые советские фильмы, сюжеты которых напоминают снятые ранее картины в других странах. Блогер считает, что советские режиссеры смотрели западное кино на закрытых показах и черпали из увиденного вдохновение для своей работы, пишет «Московский комсомолец».

Другой фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", вышедший в 1968 году, напомнил блогеру датский фильм "Бей первым, Фредди", появившийся в 1965 году. Мирович отмечает, что в датском фильме рассказывается о приключениях продавца игрушек, сошедшего с корабля, которого шпионская группировка принимает за тайного агента. Главный бандит в датском фильме носит имя Колик. Блогеру кажется, что это перекликается с персонажем Лелик из советского фильма. Кроме этого в датском фильме есть фраза "Шеф будет недоволен" и игрушка в виде чертика из табакерки. По словам Мировича, музыкальные темы из датского фильма по настрою и атмосфере напоминают музыку из "Бриллиантовой руки".

Также Мирович считает, что сюжет пьесы, а затем и фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975 год) был заимствован из американского фильма 1960-го года "Квартира". Блогер отмечает, что весь сюжет американского фильма крутится вокруг квартиры, там тоже есть скромный и незаметный труженик. Однако не он попадает в жилище женщины, а некая Фрэн оказывается в его кровати в бесчувственном состоянии.